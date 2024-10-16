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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известна дата жеребьевки европейской стадии отбора на ЧМ-2026

Национальная сборная Украины
Обновлено

Процедура жеребьевки состоится 13 декабря 2024 года

Известна дата жеребьевки европейской стадии отбора на ЧМ-2026

Getty Images

Новина українською

Стала известна дата жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает УЕФА, процедура жеребьевки состоится 13 декабря 2024 года.

Напомним, что сборная Украины будет "жеребиться" из второй корзины. Вместе с нами места в корзине 2 уже гарантировали себе Турция, Швеция и Уэльс. С очень большой вероятностью там также окажутся Греция, Словакия, Румыния и Чехия.

Уже известны восемь из 12-ти участников корзины 1. Это — Франция, Испания, Англия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Италия и Германия. Почти гарантировала себе место в когорте сильнейших Хорватия (99,96%). Очень высоки шансы остаться в топ-12 у Швейцарии (96%) и Дании (88%). Последний "слот" в данный момент занимает Австрия, но ее из первой корзины еще могут потеснить Сербия, Венгрия и с меньшей вероятностью Польша. Призрачные шансы на первую корзину сохраняют Шотландия и Босния и Герцеговина.

Согласно регламенту, 54 команды будут разбиты на 12 групп по 4 или 5 участников. Отборочные матчи пройдут по круговой системе (с каждым соперником дома и в гостях) с марта по ноябрь 2025 года (для групп с четырьмя командами — с сентября по ноябрь).

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Напрямую на чемпионат мира попадут победители групп. Еще четыре путевки будут разыграны между 12 командами, занявшими вторые места, а также четырьмя лучшими представителями Лиги наций-2024/25. 16 соперников будут разбиты на четыре "пути", в каждом из которых в однораундовых дуэлях (март 2026-го) разыграют по одному пропуску в финальную часть ЧМ-2026.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
16.10.2024 в 22:42
Прикол в тому, що Україні байдуже на цю інфу!
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Комментарии 1
rjhxb61@ukr.net (киев)
16.10.2024 в 22:42
Прикол в тому, що Україні байдуже на цю інфу!
Ответить
0
0

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