Шацких: В матче с Чехией на Калюжного приезжали смотреть скауты

Бывший игрок "Динамо", а сейчас главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких высказался об игре опорника "Александрии" Ивана Калюжного в дебютных матчах за сборную Украины .

– В октябрьских матчах за "сине-желтых" дебютировали три футболиста, но больше всех в себя влюбил Иван Калюжный. Как вам игра дебютантов и Калюжного в частности?

– Да Ванюшу я знаю, он ведь у нас был еще в академии "Динамо"… Поэтому я его знаю очень хорошо. Да, сыграл он на очень приличном уровне. В принципе то, что от него требовалось, он сделал. Старался разрушать атаки, в создании атак пытался помогать. Понятно, что у него есть ограничения. Все, что он мог достать из себя, я думаю, он это сделал. Сейчас то, что он может, он это показывает. Показал хороший уровень. Я знаю, что уже приезжали и смотрели скауты, следили за ним во второй игре с Чехией. У него там было меньше игрового времени, но все равно, если он заставил о себе говорить, это чего-то стоит.

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– Вы сказали, что за ним приезжали смотреть. Может, раскроете скауты каких клубов это были?

– Не буду раскрывать эти тайны. Приехали и посмотрели, но не знаю этого результата. Повторюсь, у него было мало игрового времени. Но если на него обратили внимание, то сейчас будут потихоньку следить.

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- Как вы считаете, может ли Калюжный составить достойную конкуренцию Владимиру Бражко, которого в ближайшие годы многие видят основным опорником сборной?

– Честно, я не знаю, кто там основной игрок в опорной зоне. Таких основных, которые будут железобетонно играть на этой позиции, я думаю, у Сергея Станиславовича тоже нет. Там есть Бражко, Калюжный, тот же Степаненко провел хороший матч с чехами. Думаю, что место ни для кого не зарезервировано.