Шацких: Проблема с нападающими сейчас не только в Украине, но и во всем мире

Бывший игрок "Динамо", а сейчас главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких заявил, что проблема с форвардами сейчас существует не только в сборной Украины, но и в целом в мире.

– Есть ли у сборной проблема форварда? Почему форварды так мало забивают и вообще почему в УПЛ , в отличие от вас, общая результативность форвардов на уровне 20-30 мячей?

– Дело не то, чтобы в Украине. Я вам скажу, что практически по всему миру проблема с нападающими. Потому что даже друзья мне звонят и просят нападающего. У нас самих нет нападающего. Реально проблема сейчас появилась острая, что нет устраивающего нападающего. Нет таких, скажем, универсалов, которые бы бежали, цеплялись, обыгрывались, забивали, предлагали и отбирали еще. Реально тяжело сейчас.

Если даже посмотреть на топ-чемпионаты, то по пальцам можно пересчитать. Да и то они уже все возрастные. Тот же Кейн, тот же Левандовски, Мартинес из "Интера" тоже такой разноплановый…

Холланд? Ну он понятно, да. Поэтому эта проблема есть в очень многих странах. Не знаю, почему сейчас она, но многие сталкиваются с ней. Все ищут универсального нападающего, который будет не таким, как чистый форвард. Думаю, проблема не только в Украине, но и во всем мире.