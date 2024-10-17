Национальная сборная Украины
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Вацко назвал 5 футболистов, которых следует вызвать в сборную
Журналист поддерживает продолжение кадрового обновления
Скріншот - Вацко Live
Комментатор Виктор Вацко объявил пятерку игроков из команд чемпионата Украины, которые своей игрой заслужили вызов в национальный коллектив.
- Руслан Бабенко (Полесье) – полузащитник, 32 года;
- Александр Филиппов (Александрия) – нападающий, 31;
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- Артём Бондаренко (Шахтер) – центральный полузащитник, 24;
- Сергей Чоботенко (Полесье) – центральный защитник, 27;
- Тарас Михавко (Динамо) – центральный защитник, 19.
Напомним, что под руководством Реброва в составе "сине-желтых" впервые сыграли Владислав Ванат, Егор Назарина, Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко и Дмитрий Крыськив.
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.10.2024 в 03:39
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