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Вацко назвал 5 футболистов, которых следует вызвать в сборную

Национальная сборная Украины
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Вацко назвал 5 футболистов, которых следует вызвать в сборную

Скріншот - Вацко Live

Новина українською

Комментатор Виктор Вацко объявил пятерку игроков из команд чемпионата Украины, которые своей игрой заслужили вызов в национальный коллектив.

  • Руслан Бабенко (Полесье) – полузащитник, 32 года;
  • Александр Филиппов (Александрия) – нападающий, 31;
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  • Артём Бондаренко (Шахтер) – центральный полузащитник, 24;
  • Сергей Чоботенко (Полесье) – центральный защитник, 27;
  • Тарас Михавко (Динамо) – центральный защитник, 19.

Напомним, что под руководством Реброва в составе "сине-желтых" впервые сыграли Владислав Ванат, Егор Назарина, Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко и Дмитрий Крыськив.

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Национальная сборная Украины Виктор Вацко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.10.2024 в 03:39
ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" жажи з сайту ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.10.2024 в 03:39
ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" жажи з сайту ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)
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жажа_the_best (Харьков)
17.10.2024 в 03:34
Михавко сразу накуй. Бондаренко нестабилен. Поэтому тоже накуй. Позиция центрального защитника закрыта на 10 лет вперёд (смотреть Нагорняка). А вот Бабенко и Филиппова нужно попробовать. Особенно Сашку. Ведь позиция нападающий сейчас самая слабая в сборной.... Кто за красаффчика Филиппова ставьте лайки!
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.10.2024 в 03:46
Вацко вже може очолити якусь збірну ! Його АНАЛітичний склад ума, високий IQ, давно дозволяє стати одним з самих успішних тренерів світу. На сьогодні є декілька перспективних молодих команд, які може взяти Вацко. Наприклад, збірні "днр", "лнр", зб. Талібану, зб.Хуситів, зб. Хезбола... Масажист в нього вже є -- жижа памперсний !
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