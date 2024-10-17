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Сабо: Не надо критиковать Реброва, он работает с теми футболистами, которые есть. Еще есть время
Бывший тренер национальной команды поддержал коллегу
фото з відкритих джерел
Йожеф Сабо считает, что "сине-желтые" демонстрируют тот результат, который позволяют их кадровые возможности.
“Не нужно критиковать сборную. Мне тоже иногда не нравится, особенно второй тайм против грузин, но это футбол, еще есть время".
"Особенно не надо критиковать Реброва, он работает с теми футболистами, которые есть, другое дело, подходят ли они сейчас для этого уровня.
Против Чехии мне сборная понравилась, хорошо, что они выдержали физически. Сыграли очень хорошо и должны были выиграть”, – сказал Сабо.
16 ноября национальный коллектив посетит Грузию.
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