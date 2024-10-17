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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Не надо критиковать Реброва, он работает с теми футболистами, которые есть. Еще есть время

Национальная сборная Украины
Обновлено

Бывший тренер национальной команды поддержал коллегу

Сабо: Не надо критиковать Реброва, он работает с теми футболистами, которые есть. Еще есть время

фото з відкритих джерел

Новина українською

Йожеф Сабо считает, что "сине-желтые" демонстрируют тот результат, который позволяют их кадровые возможности.

“Не нужно критиковать сборную. Мне тоже иногда не нравится, особенно второй тайм против грузин, но это футбол, еще есть время".

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"Особенно не надо критиковать Реброва, он работает с теми футболистами, которые есть, другое дело, подходят ли они сейчас для этого уровня.

Против Чехии мне сборная понравилась, хорошо, что они выдержали физически. Сыграли очень хорошо и должны были выиграть”, – сказал Сабо.

16 ноября национальный коллектив посетит Грузию.

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Национальная сборная Украины Йожеф Сабо
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Источник:
Про футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 08:58
Правильно сказал, из Г пулю не слепишь
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Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
17.10.2024 в 08:58
Правильно сказал, из Г пулю не слепишь
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0
1
metall5291 (Kharkiv)
17.10.2024 в 08:09
Ворон ворону глаз не выклюет, так же и динамовцы.
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1
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