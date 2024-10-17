Нагорняк: Калюжный одной игрой влюбил в себя всю Украину

Экс-футболист и главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк оценил дебют Ивана Калюжного в национальной сборной Украины.

"Если абстрагироваться от первых двух матчей, в которых мы имели два поражения, то в принципе сыграли неплохо. Победили Грузию и по игре расписали мировую с Чехией. В октябре, я считаю, что результат положительный. Появились дебютанты в сборной Украины. Тот же Калюжный! Он одной игрой влюбил в себя всю Украину.

А стратегически, понятное дело, что чехов надо было обыгрывать, потому что мы боремся за какие-то места. Понятно, что было большое психологическое давление. Но спортсмены должны с этим справляться. Я считаю, что в октябрьских матчах Украина сыграла неплохо. Четыре очка – это хороший результат. Но, к сожалению, просто этого даже не хватило, чтобы подняться с последнего места.

Что касается игровых качеств Калюжного, то он в ключевых моментах выигрывал борьбу. Он делал подборы и перехваты. Но самое главное, чем Калюжный понравился! Все видели его глаза и как он хотел играть! Все увидели, что в сборной Украины появился новичок, у которого горят глаза. Иван показал свою работу и свое желание. Не каждого футболиста после дебютной игры за сборную сравнивают с Гаттузо. И это пишут фанаты сборной Украины. А болельщиков не обманешь!

Все увидели, и вся страна увидела, с каким желанием и с какой страстью парень вышел на игру. Честно говоря, я удивился, что в матче с Чехией он не появился на поле в стартовом составе. Кто-то говорит, что ему не хватило бы эмоций. Я считаю, что у него бы их хватило", - рассказал Нагорняк для Sport.ua.