"Прогресс есть". Шацких оценил игру сборной Украины в октябрьских матчах

Бывший игрок "Динамо", а сейчас главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких поделился впечатлениями от двух последних матчей сборной Украины в Лиге наций - против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

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- Какие у вас впечатления от матчей сборной Украины с Грузией и Чехией? Какой поединок вам понравился больше?

- В принципе, я скажу, что четыре очка - это хорошо. Что Грузия, что Чехия - достаточно хорошие, укомплектованные, техничные, мощные команды. В целом, результат неплохой. Понятно, что хотелось две игры выиграть, но, учитывая, как складывалась вторая игра, я думаю, что нормально, все должны быть довольны. Потому что чехи мощнее, физически крепче. С ними было тяжелее, чем с грузинами. Однако украинцы выдержали и показали достаточно качественный футбол. Честно говоря, понравилось - что первая игра, что вторая.

- Насколько большой прогресс у сборной Украины, если сравнивать с сентябрьскими матчами?

- Прогресс, конечно, есть. Он и в ноябрьских матчах будет заметен, потому что и новый тренер, и принципы новые, и требования. Понятно, что в двух сентябрьских матчах, возможно, где-то готовности не хватило, какого-то взаимопонимания. Плюс вы видите, сколько травмированных - большое количество футболистов. Тяжело, ведь те люди, на которых рассчитывали, - многие выбыли. Много тех, кто с опытом игры, кто играет на высоком уровне, поэтому об этом тоже не надо забывать. Я думаю, что ноябрьские матчи сборная Украины проведет еще лучше по уровню и качеству игры. Но все равно самое главное - результат. Играть хорошо, но проигрывать - будет неинтересно, я думаю. А выигрывать в каждой игре - думаю, все будут довольны. Здесь результат выходит на первое место, тем более сейчас.

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- Что вы скажете о турнирном положении сборной Украины в Лиге наций? Ведь от нас уже не все зависит ...

- Нужно выходить и выигрывать две игры, а там как будет - так будет. Ничего уже не остается. Нужно выходить от своей игры, не глядя никуда. Следует делать свое дело, выигрывать эти две игры, а там как оно сложится, - сказал Шацких.