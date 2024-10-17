В УАФ объяснили, почему в новой форме играет только национальная сборная Украины

Генеральный директор УАФ Маркетинг Артемийс Рябовс объяснил, почему пока только национальная сборная Украины выступает в новой форме от немецкой компании Adidas.

"Когда я пришел работать в УАФ, то меня поставили перед фактом, что у меня осталось полгода до конца контракта с Joma. Для вашего понимания - в орбите УАФ находится более 20-ти разных сборных. За такой короткий период времени нереально все сборные переодеть в одну форму и оформить юридически партнерство. Речь же не только об игровых комплектах, но и о тренировочных, повседневных и парадных, а также других элементах футбольного быта сборных.

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Я могу привести пример сборной Германии, когда за три года до начала контракта с новым техническим спонсором было объявлено о сотрудничестве. То есть переходный период, который мы сейчас осуществляем за несколько месяцев, немцы будут делать три года.

Нами было принято решение запустить полноценную работу с национальной командой и постепенно заниматься другими. Это совместное решение с партнером. Для того, чтобы все реализовать, нужно очень много времени. Мы хотели громко заявить о возвращении adidas и нам это удалось. Во всех магазинах adidas в Украине сейчас - украинская сборная, наши футболисты. Дальше будет только лучше. В следующем году все смогут увидеть промежуточные результаты нашего партнерства", - пояснил Рябовс.