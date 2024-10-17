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Калюжный: Буду пытаться играть так, чтобы меня снова вызвали

Национальная сборная Украины
Обновлено

Опорник дебютировал за сине-желтых в октябрьских матчах

Калюжный: Буду пытаться играть так, чтобы меня снова вызвали

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный, который дебютировал за сборную Украины в октябрьских матчах Лиги наций, надеется, что еще получит шанс сыграть в национальной команде.

"С Чехией войти в игру было непросто. Физически чувствую себя хорошо, но у соперника атлетичная команда, очень высокие все.

Конечно, я рад, что мне удалось дебютировать за сборную Украины. Буду пытаться играть так, чтобы меня снова вызвали. Плакаты Супер-Иван? Да, про Супер-Ивана видел. Приятно, но это просто мои друзья (сделали – прим)", - отметил Калюжный.

К слову, болельщики признали Калюжного "Левом матчу" в поединке против сборной Чехии (1:1).

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.10.2024 в 13:06
Н А М А Г А Т И М У С Я !!!!!!
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Комментарии 1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
17.10.2024 в 13:06
Н А М А Г А Т И М У С Я !!!!!!
Ответить
0
0

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