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Калюжный: Будут пытаться играть так, чтобы меня снова вызвали
Опорник дебютировал за сине-желтых в октябрьских матчах
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный, который дебютировал за сборную Украины в октябрьских матчах Лиги наций, надеется, что еще получит шанс сыграть в национальной команде.
"С Чехией войти в игру было непросто. Физически чувствую себя хорошо, но у соперника атлетичная команда, очень высокие все.
Конечно, я рад, что мне удалось дебютировать за сборную Украины. Будут пытаться играть так, чтобы меня снова вызвали. Плакаты Супер-Иван? Да, про Супер-Ивана видел. Приятно, но это просто мои друзья (сделали – прим)", - отметил Калюжный.
К слову, болельщики признали Калюжного "Левом матчу" в поединке против сборной Чехии (1:1).
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