Калюжный: Будут пытаться играть так, чтобы меня снова вызвали

Полузащитник "Александрии" Иван Калюжный, который дебютировал за сборную Украины в октябрьских матчах Лиги наций, надеется, что еще получит шанс сыграть в национальной команде.

"С Чехией войти в игру было непросто. Физически чувствую себя хорошо, но у соперника атлетичная команда, очень высокие все.

Конечно, я рад, что мне удалось дебютировать за сборную Украины. Будут пытаться играть так, чтобы меня снова вызвали. Плакаты Супер-Иван? Да, про Супер-Ивана видел. Приятно, но это просто мои друзья (сделали – прим)", - отметил Калюжный.