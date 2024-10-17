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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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В УАФ сообщили, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от adidas

Национальная сборная Украины

"Так быстро они не смогут это сделать"

В УАФ сообщили, когда сборная Украины получит эксклюзивную форму от adidas

Фото: УАФ

Новина українською

Генеральный директор УАФ Маркетинг Артемийс Рябовс рассказал, когда национальная сборная Украины получит эксклюзивную форму от компании adidas.

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"До начала квалификации - точно нет. Сборная Украины получит эксклюзивную форму от adidas осенью 2025 года.

Для того, чтобы переодеть все национальные команды, нужно 20 тысяч единиц одежды. Так быстро они не смогут это сделать. У партнеров adidas есть возможность лимитированным командам предоставить опцию создать уникальный дизайн. Чтобы была своя айдентика, отсылки к различным символам, истории и эксклюзивная стилистика.

От нас не всегда все зависит. Есть желание УАФ, но есть глобальные дедлайны adidas. Мы не можем диктовать только свои условия и где-то надо идти на компромиссы", - сказал Рябовс в интервью Украинскому футболу.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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