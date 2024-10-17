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Шелаев: В октябрьских матчах не хватало Миколенко, Бражко и Цыганкова
Экс-игрок сборной высказался о перспективах национальной команды
dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев рассказал, чего ожидает от подопечных Сергея Реброва в заключительных поединках Лиги наций – с грузинами и албанцами.
"Ближайшие недели игроки национальной сборной Украины будут находиться под опекой клубных тренеров и очень важно, чтобы они избежали повреждений, а травмированные вернулись в строй.
На мой взгляд, в последних матчах чувствовалось отсутствие Виталия Миколенко, Владимира Бражко и Виктора Цыганкова. Что касается Максима Таловерова, Ивана Калюжного и Алексея Гуцуляка, который не избежал сотрясения мозга, то они в ноябре могут попасть в заявку.
Считаю, только после того, как появится конкретика в кадровом вопросе, тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым начнет определяться со стратегией на гостевые противостояния с грузинами и албанцами. Поскольку украинцам надо побеждать, то надо будет подбирать тактику с акцентом на атаку. Важно будет учесть каждую мелочь, в октябрьских поединках взаимодействие полузащитников с выдвинутым на острие Артемом Довбиком, желало лучшего.
Конечно, верить в победу – дело легкое, но все будет решаться только на футбольном поле. Все же, я считаю, что у украинской сборной больше шансов достичь нужного результата", – рассказал Шелаев.
Напомним, матч против Грузии пройдет 16-го ноября в Батуми, а игра против Албании - 19-го в Тиране.
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