Шелаев: В октябрьских матчах не хватало Миколенко, Бражко и Цыганкова

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев рассказал, чего ожидает от подопечных Сергея Реброва в заключительных поединках Лиги наций – с грузинами и албанцами.

"Ближайшие недели игроки национальной сборной Украины будут находиться под опекой клубных тренеров и очень важно, чтобы они избежали повреждений, а травмированные вернулись в строй.

На мой взгляд, в последних матчах чувствовалось отсутствие Виталия Миколенко, Владимира Бражко и Виктора Цыганкова. Что касается Максима Таловерова, Ивана Калюжного и Алексея Гуцуляка, который не избежал сотрясения мозга, то они в ноябре могут попасть в заявку.

Считаю, только после того, как появится конкретика в кадровом вопросе, тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым начнет определяться со стратегией на гостевые противостояния с грузинами и албанцами. Поскольку украинцам надо побеждать, то надо будет подбирать тактику с акцентом на атаку. Важно будет учесть каждую мелочь, в октябрьских поединках взаимодействие полузащитников с выдвинутым на острие Артемом Довбиком, желало лучшего.

Конечно, верить в победу – дело легкое, но все будет решаться только на футбольном поле. Все же, я считаю, что у украинской сборной больше шансов достичь нужного результата", – рассказал Шелаев.