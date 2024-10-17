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Довбык может пропустить матч с Интером из-за повреждения
Футболист вернулся со сборной с повреждением
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины и футболист "Ромы" Артём Довбик может пропустить матч с "Интером" из-за повреждения.
По сообщениям Sky Italia, нападающий вернулся в клуб с больным коленом.
Вернувшись вчера в Рим, нападающий лишь прошел курс лечения, и его ситуация постоянно контролируется медицинским персоналом "Джаллоросси". Девиз – максимальная осторожность, - сообщает итальянский источник.
Сегодня Довбык пройдёт тесты на поле. Даже если у украинского игрока не будет обнаружена травма – за ним персонал понаблюдает вплоть до матча.
Сегодня ему предстоит пройти тесты на поле, и если все пойдет хорошо, Довбык все еще будет под контролем до вечера воскресенья, чтобы иметь возможность [команде] рассчитывать на дуэт Дибала-Довбик в матче с "Интером", - сообщили в Sky.
Артём Довбык сыграл за сборную Украины в матчах против Грузии и Чехии, которой забил гол.
За "Рому" Довбик в 9 играх во всех турнирах забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.
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