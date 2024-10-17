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Нагорняк - об игре Мудрика: Забил и обострял с грузинами. С чехами тоже старался
Две игры можно заносить в плюс
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк оценил игру вингера сборной Украины Михаила Мудрика в октябрьских матчах Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).
"Наши не дали грузинам сыграть в их футбол. Мудрик в том матче забил и обострял. С чехами тоже старался.
Может, по-другому оценивали бы игру Мудрика, если бы Шапаренко в начале встречи забил. Миша за счет индивидуальных действий классную передачу на него отдал", - сказал Нагорняк.
За время международной паузы Мудрик отличился одним забитым мячем в двух поединках.
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