Нагорняк - об игре Мудрика: Забил и обострял с грузинами. С чехами тоже старался

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк оценил игру вингера сборной Украины Михаила Мудрика в октябрьских матчах Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

"Наши не дали грузинам сыграть в их футбол. Мудрик в том матче забил и обострял. С чехами тоже старался.

Может, по-другому оценивали бы игру Мудрика, если бы Шапаренко в начале встречи забил. Миша за счет индивидуальных действий классную передачу на него отдал", - сказал Нагорняк.