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Нагорняк - об игре Мудрика: Забил и обострял с грузинами. С чехами тоже старался

Национальная сборная Украины

Две игры можно заносить в плюс

Нагорняк - об игре Мудрика: Забил и обострял с грузинами. С чехами тоже старался

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк оценил игру вингера сборной Украины Михаила Мудрика в октябрьских матчах Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

"Наши не дали грузинам сыграть в их футбол. Мудрик в том матче забил и обострял. С чехами тоже старался.

Может, по-другому оценивали бы игру Мудрика, если бы Шапаренко в начале встречи забил. Миша за счет индивидуальных действий классную передачу на него отдал", - сказал Нагорняк.

За время международной паузы Мудрик отличился одним забитым мячем в двух поединках.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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