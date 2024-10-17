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Нагорняк назвал игрока сборной Украины, который показал, как нужно играть

Национальная сборная Украины

Парень из народа

Нагорняк назвал игрока сборной Украины, который показал, как нужно играть

Getty Images

Новина українською

Экс-футболист и главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк оценил дебют Ивана Калюжного в национальной сборной Украины.

– Наверное, и европейские клубы обратили на Калюжного внимание?

– Не может быть, что только наши фанаты увидели его уровень. Это все увидели, что у парня действительно есть очень хорошие данные. Мое мнение, что Калюжный и Бражко на сегодняшний день две кандидатуры в основной состав сборной Украины. И это при всем уважении к Тарасу Степаненко. Парень вышел на матч с чехами играть на морально-волевых качествах. Все-таки возраст сказывается. Но, я думаю, что молодые Бражко и Калюжный на сегодняшний день в сборной будут выглядеть очень хорошо. В хороший футбол нужно играть в клубах, а за сборную нужно выходить, рубиться и побеждать. Нужно давать результат! Лучшая красота футбола на уровне сборных – это результат. Я отлично отношусь к Бражку! Мне очень нравится его игра. Но почему-то в Бражко после его дебюта за сборную так не влюбились украинские фанаты, как в Калюжного. Просто Калюжный – это такой парень из народа, который вышел на поле и показал всем, как нужно играть.

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– Теперь Калюжный вернется в "Александрию" и с таким настроением они могут продолжить набирать очки в УПЛ? Как думаете?

– Да, он вернется в расположение "Александрии" из сборной. Главное, ему сейчас многое не думать, а играть так как он играл. Ему нужно делать то, что он умеет делать. В "Александрии" Калюжном нужно делать то же, что он делал до этого в команде и то же, что он делал в сборной Украины. Ему нужно отбирать мячи, отдавать пасы, выигрывать борьбу и начинать атаки. Ему ничего не нужно менять в игре. Просто эти игры за сборную должны стать для него импульсом, чтобы подняться еще на ступеньку выше в своем мастерстве и уверенности в своих силах.

– И стоит отметить, что Калюжный особо не был распиаренным, хотя его гол "Шахтеру" за "Александрию" уже был знаком, что футболист он хороший!

– Он такой не медийный парень. И вот после этой игры с Грузией о нем все заговорили. Главное ему тоже продолжать развиваться и прогрессировать. Я ему желаю и дальше добиваться успехов.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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