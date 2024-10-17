Нагорняк назвал игрока сборной Украины, который показал, как нужно играть

Экс-футболист и главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк оценил дебют Ивана Калюжного в национальной сборной Украины .

– Наверное, и европейские клубы обратили на Калюжного внимание?

– Не может быть, что только наши фанаты увидели его уровень. Это все увидели, что у парня действительно есть очень хорошие данные. Мое мнение, что Калюжный и Бражко на сегодняшний день две кандидатуры в основной состав сборной Украины. И это при всем уважении к Тарасу Степаненко. Парень вышел на матч с чехами играть на морально-волевых качествах. Все-таки возраст сказывается. Но, я думаю, что молодые Бражко и Калюжный на сегодняшний день в сборной будут выглядеть очень хорошо. В хороший футбол нужно играть в клубах, а за сборную нужно выходить, рубиться и побеждать. Нужно давать результат! Лучшая красота футбола на уровне сборных – это результат. Я отлично отношусь к Бражку! Мне очень нравится его игра. Но почему-то в Бражко после его дебюта за сборную так не влюбились украинские фанаты, как в Калюжного. Просто Калюжный – это такой парень из народа, который вышел на поле и показал всем, как нужно играть.

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– Теперь Калюжный вернется в "Александрию" и с таким настроением они могут продолжить набирать очки в УПЛ? Как думаете?

– Да, он вернется в расположение "Александрии" из сборной. Главное, ему сейчас многое не думать, а играть так как он играл. Ему нужно делать то, что он умеет делать. В "Александрии" Калюжном нужно делать то же, что он делал до этого в команде и то же, что он делал в сборной Украины. Ему нужно отбирать мячи, отдавать пасы, выигрывать борьбу и начинать атаки. Ему ничего не нужно менять в игре. Просто эти игры за сборную должны стать для него импульсом, чтобы подняться еще на ступеньку выше в своем мастерстве и уверенности в своих силах.

– И стоит отметить, что Калюжный особо не был распиаренным, хотя его гол "Шахтеру" за "Александрию" уже был знаком, что футболист он хороший!

– Он такой не медийный парень. И вот после этой игры с Грузией о нем все заговорили. Главное ему тоже продолжать развиваться и прогрессировать. Я ему желаю и дальше добиваться успехов.