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Судаков: Если бы я тогда забил, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась
Речь о том самом памятном эпизоде в матче с Бельгией
Фото: Олександр Приходько/UA-Football
Полузащитник "Шахтера" и
"Наверное, жалею как раз об этом моменте против Бельгии на последних минутах. Я думаю, если бы я забил тот самый мяч, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась бы. Вообще тот момент очень дорого мне стоил.
Мой гол, который больше всего мне запомнился? Ну я не могу сказать, что он очень повлиял на результат, но, наверное, гол против "Барселоны", - рассказал Судаков в эфире радио Чемпион.
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