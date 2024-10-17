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Судаков: Если бы я тогда забил, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась

Национальная сборная Украины

Речь о том самом памятном эпизоде в матче с Бельгией

Судаков: Если бы я тогда забил, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась

Фото: Олександр Приходько/UA-Football

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Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков ответил на вопрос, о каком эпизоде в карьере больше всего жалеет.

"Наверное, жалею как раз об этом моменте против Бельгии на последних минутах. Я думаю, если бы я забил тот самый мяч, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась бы. Вообще тот момент очень дорого мне стоил.

Мой гол, который больше всего мне запомнился? Ну я не могу сказать, что он очень повлиял на результат, но, наверное, гол против "Барселоны", - рассказал Судаков в эфире радио Чемпион.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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