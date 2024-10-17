Судаков: Если бы я тогда забил, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков ответил на вопрос, о каком эпизоде в карьере больше всего жалеет.

"Наверное, жалею как раз об этом моменте против Бельгии на последних минутах. Я думаю, если бы я забил тот самый мяч, то сейчас бы моя карьера очень сильно изменилась бы. Вообще тот момент очень дорого мне стоил.

Мой гол, который больше всего мне запомнился? Ну я не могу сказать, что он очень повлиял на результат, но, наверное, гол против "Барселоны", - рассказал Судаков в эфире радио Чемпион.