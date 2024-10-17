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Милевский: У нас ведь как: сыграл две игры и красавец. А если обрежется, и все – "б###ь, зачем вызывали в сборную?

Национальная сборная Украины
Обновлено

Артем Милевский высказался о дебюте в сборной Ивана Калюжного

Милевский: У нас ведь как: сыграл две игры и красавец. А если обрежется, и все – "б###ь, зачем вызывали в сборную?

фото из свободных источников

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Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский оценил дебют опорника "Александрии" Ивана Калюжного в национальной команде.

"Пишут фанаты Калюжного, что Ваня – молодец. Давайте подождем, блин. У нас ведь как: сыграл две игры и Калюжный красавец. А если обрежется где-то, какой-то косяк и все – "б###ь, зачем вызывали в сборную.

Не нужно делать поспешных выводов. Да, он отлично сыграл, вопросов нет. Мне пишут, что он и Степаненко вместе сидят в кафе. Оно и понятно – два сапога пара", – рассказал Милевский.

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Артем Милевский Украина ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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