Милевский: У нас ведь как: сыграл две игры и красавец. А если обрежется, и все – "б###ь, зачем вызывали в сборную?

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский оценил дебют опорника "Александрии" Ивана Калюжного в национальной команде.

"Пишут фанаты Калюжного, что Ваня – молодец. Давайте подождем, блин. У нас ведь как: сыграл две игры и Калюжный красавец. А если обрежется где-то, какой-то косяк и все – "б###ь, зачем вызывали в сборную.

Не нужно делать поспешных выводов. Да, он отлично сыграл, вопросов нет. Мне пишут, что он и Степаненко вместе сидят в кафе. Оно и понятно – два сапога пара", – рассказал Милевский.