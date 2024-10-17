Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский: У нас ведь как: сыграл две игры и красавец. А если обрежется, и все – "б###ь, зачем вызывали в сборную?
Артем Милевский высказался о дебюте в сборной Ивана Калюжного
фото из свободных источников
Бывший форвард киевского "Динамо" и
"Пишут фанаты Калюжного, что Ваня – молодец. Давайте подождем, блин. У нас ведь как: сыграл две игры и Калюжный красавец. А если обрежется где-то, какой-то косяк и все – "б###ь, зачем вызывали в сборную.
Не нужно делать поспешных выводов. Да, он отлично сыграл, вопросов нет. Мне пишут, что он и Степаненко вместе сидят в кафе. Оно и понятно – два сапога пара", – рассказал Милевский.
Популярное сейчас
- Известный украинский вратарь завершил карьеру и стал тренером
- Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира
- Мбаппе грозит до шести лет тюрьмы по делу об изнасиловании
- УАФ огласила официальную информацию по состоянию Гуцуляка
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса