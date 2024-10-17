Сборная Украины не только пробьется на ЧМ-2026, но и выйдет там из группы. Расклады суперкомпьютера

Сборная Украины не только выйдет на ЧМ-2026, но и выйдет из группы на турнире.

Об этом пишет издание The Sun, издание с помощью суперкомпьютера рассчитало шансы команд на победу в турнире.

Тем не менее, наша команда уже в 1/16 финала турнира вылетит от Испании, которая станет одним из финалистов ЧМ.

Ну а сами испанцы в финале турнира проиграют Аргентине, которая возьмет титул.

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Отметим, что жеребьевка европейской части отбора ЧМ-2026 состоится 13 декабря 2024.

Финальная стадия Мундиаля пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории ЧМ состоится с участием 48 команд.