Сборная Украины не только пробьется на ЧМ-2026, но и выйдет там из группы. Расклады суперкомпьютера

Сборная Украины не только выйдет на ЧМ-2026, но и выйдет из группы на турнире.

Об этом пишет издание The Sun, издание с помощью суперкомпьютера рассчитало шансы команд на победу в турнире.

Тем не менее, наша команда уже в 1/16 финала турнира вылетит от Испании, которая станет одним из финалистов ЧМ.

Ну а сами испанцы в финале турнира проиграют Аргентине, которая возьмет титул.

Отметим, что жеребьевка европейской части отбора ЧМ-2026 состоится 13 декабря 2024.

Финальная стадия Мундиаля пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории ЧМ состоится с участием 48 команд.

Our supercomputer has predicted England to lose to familiar faces in the 2026 World Cup Semi-finals under Thomas Tuchel ???? pic.twitter.com/GnJpLp2asH