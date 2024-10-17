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Сборная Украины не только пробьется на ЧМ-2026, но и выйдет там из группы. Расклады суперкомпьютера
А чемпионом станет Аргентина
Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова
Об этом пишет издание The Sun, издание с помощью суперкомпьютера рассчитало шансы команд на победу в турнире.
Тем не менее, наша команда уже в 1/16 финала турнира вылетит от Испании, которая станет одним из финалистов ЧМ.
Ну а сами испанцы в финале турнира проиграют Аргентине, которая возьмет титул.
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Отметим, что жеребьевка европейской части отбора ЧМ-2026 состоится 13 декабря 2024.
Финальная стадия Мундиаля пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории ЧМ состоится с участием 48 команд.
Our supercomputer has predicted England to lose to familiar faces in the 2026 World Cup Semi-finals under Thomas Tuchel ???? pic.twitter.com/GnJpLp2asH— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 17, 2024
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