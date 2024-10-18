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При чем тут Шевченко? В УАФ отрицают коррупционную составляющую в новом контракте с adidas

Национальная сборная Украины
Обновлено

Все во благо двух сторон контракта

При чем тут Шевченко? В УАФ отрицают коррупционную составляющую в новом контракте с adidas

instagram.com/andriyshevchenko

Новина українською

Генеральный директор "УАФ Маркетинг" Артемийс Рябовс отверг информацию о личной заинтересованности Андрея Шевченко при заключении контракта организации с adidas.

Напомним, что ранее Украинский журналист Игорь Бурбас сообщал о том, что Андрей Шевченко еще до подписания контракта УАФ с adidas стал появляться на медийных мероприятиях в обуви этого бренда и что президент УАФ может быть лично заинтересован в таком контракте.

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Читайте такжеБурбас: Пропихнуть контракт Adidas в УАФ - прямой признак коррупции от Шевченко

"У Андрея Николаевича нет и никогда не было личного контракта с adidas. Я знал лично Берна [CEO adidas] еще во время работы в PUMA и рассказал ему, что Андрей Шевченко стал президентом УАФ и есть возможность обсудить совместное сотрудничество. Так все и началось", - сказал Рябовс.

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Андрей Шевченко Украина Adidas
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 00:15
Холуй суркиса шевченкофф коррупционер и бандит. По нем давно тюрьма плачет!
Ответить
0
1
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 00:15
Холуй суркиса шевченкофф коррупционер и бандит. По нем давно тюрьма плачет!
Ответить
0
1

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