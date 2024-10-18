При чем тут Шевченко? В УАФ отрицают коррупционную составляющую в новом контракте с adidas

Генеральный директор "УАФ Маркетинг" Артемийс Рябовс отверг информацию о личной заинтересованности Андрея Шевченко при заключении контракта организации с adidas.

Напомним, что ранее Украинский журналист Игорь Бурбас сообщал о том, что Андрей Шевченко еще до подписания контракта УАФ с adidas стал появляться на медийных мероприятиях в обуви этого бренда и что президент УАФ может быть лично заинтересован в таком контракте.

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