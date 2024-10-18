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Решко: Ребров положил конец разговорам о своей отставке. Шевченко может считать, что принял правильное решение

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но главные матчи ЛНУ впереди

Решко: Ребров положил конец разговорам о своей отставке. Шевченко может считать, что принял правильное решение

fcdynamo.com

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Стефан Решко высказался по поводу выступления сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

"Команда справилась, даже несмотря на то, что 9 игроков были травмированы. Набрав 4 очка, Ребров положил конец разговорам о своей отставке. Его руководитель Андрей Шевченко теперь может считать, что принял правильное решение, сохранив главного тренера сборной в должности”.

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“В ноябре две победы нам вполне по силам. Но не исключено, что может повториться сценарий Евро-2024, когда во второй половине турнира наши играли хорошо, но не выполнили задание из-за провального старта", – сказал Решко.

Напомним, после 4-х туров подопечные Реброва в турнирной таблице группы В1 идут последними, набрав 4 очка. Лидируют чехи с 7 баллами, у грузин и албанцев по 6 баллов.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров Стефан Решко
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Серпень (Voznesensk)
18.10.2024 в 10:21
Як каже один журналіст - "ребровофільство". Перед ЧЄ зі всіх прасок звучало, що у нас найсильніший склад, а тепер виявляється, що під проводом месії ми можемо опинитися в групі C. Welcome Люксембург, Фарери, Кіпр!
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Комментарии 3
Серпень (Voznesensk)
18.10.2024 в 10:21
Як каже один журналіст - "ребровофільство". Перед ЧЄ зі всіх прасок звучало, що у нас найсильніший склад, а тепер виявляється, що під проводом месії ми можемо опинитися в групі C. Welcome Люксембург, Фарери, Кіпр!
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0
0
Hate_Hate (Ukraine )
18.10.2024 в 09:25
Как же эти корупционеры все друг друга покрывают, готовы любую чушь говорить, лишь бы от корыта не оторвали
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2
0
Caballero (DC)
18.10.2024 в 08:33
“У листопаді дві перемоги нам цілком під силу" - марить?
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2
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