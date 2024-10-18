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Решко: Ребров положил конец разговорам о своей отставке. Шевченко может считать, что принял правильное решение
Но главные матчи ЛНУ впереди
fcdynamo.com
Бывший защитник "Динамо" Стефан Решко высказался по поводу выступления сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.
"Команда справилась, даже несмотря на то, что 9 игроков были травмированы. Набрав 4 очка, Ребров положил конец разговорам о своей отставке. Его руководитель Андрей Шевченко теперь может считать, что принял правильное решение, сохранив главного тренера сборной в должности”.
“В ноябре две победы нам вполне по силам. Но не исключено, что может повториться сценарий Евро-2024, когда во второй половине турнира наши играли хорошо, но не выполнили задание из-за провального старта", – сказал Решко.
Напомним, после 4-х туров подопечные Реброва в турнирной таблице группы В1 идут последними, набрав 4 очка. Лидируют чехи с 7 баллами, у грузин и албанцев по 6 баллов.
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