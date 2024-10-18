Защитник Динамо: Хочется играть за сборную. Но все решает главный тренер

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак оценил результаты сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций с Грузией (1:0) и Чехией (1:1).

"В целом, впечатления положительные. Понятно, что было психологически тяжело, но по моему мнению, результат октябрьских матчей хороший: победа и ничья. Главное - не проигрывать".

Также игрок рассказал, как относится к тому, что его не вызывают в национальную команду.

"Конечно, все, кто профессионально занимаются футболом, хотят выступать за свою сборную. Это показатель того, что ты настоящий профессионал и можешь представлять свою страну на международном уровне. Конечно, хочется играть за сборную. Но все решает главный тренер. Я не злюсь, не обижаюсь, просто переживаю за свою национальную сборную", - сказал Дубинчак в интервью Українському футболу.

В ноябре 2023 года Владислава однажды вызвали на матч отбора Евро-2024 против Италии (0:0). Эту игру он провел в запасе.