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Гецко: Занять последнее место в группе Лиги наций будет большим позором для сборной Украины

Национальная сборная Украины

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Гецко: Занять последнее место в группе Лиги наций будет большим позором для сборной Украины

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко подвел итоги октябрьских матчей "сине-желтых" в Лиге наций и высказался относительно дальнейших перспектив нашей команды в турнире.

"Я разочарован действиями нашей команды в матче с чехами. Футболисты и тренеры знали, что нам нужно три очка, а не одно. И не все сделали для того, чтобы победить. Особенно раздражала замена Артема Довбика Романом Яремчуком. Команда, которая хочет победить, не будет менять форварда на форварда. Неужели нельзя было оставить на поле Довбика, а Яремчука выпустить вместо Мудрика и с двумя форвардами вырвать победу? Тем более что Мудрик в последние 30 минут сильно подсел и выглядел вяло.

Также возникает вопрос, почему Ребров полностью не сохранил победный состав и выпустил Степаненко, а не Калюжного со стартовых минут. Степаненко в основном делал пасы назад, а не на чужие ворота. А еще откровенно разочаровал Николай Шапаренко. Особенно, когда не попал в пустые ворота с правой рабочей ноги.

Переживаю, чтобы мы не заняли последнее место в группе и не вылетели в третий по силе дивизион. Это будет большой позор. И уровень соперников в следующем розыгрыше Лиги наций будет значительно ниже", - сказал Гецко.

На сегодня Украина занимает последнее место в своей группе в Лиге наций, имея в активе 4 очка. Выше в таблице находятся Албания с Грузией (по 6 баллов) и Чехия (7).

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Украина Иван Гецко Лига Наций
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Источник:
Expres
Опубликовал: Александр Бураков
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