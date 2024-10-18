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Одноклубник Яремчука в Олимпиакосе хочет играть за сборную Украины

Национальная сборная Украины

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Одноклубник Яремчука в Олимпиакосе хочет играть за сборную Украины

Olympiacos

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17-летний полузащитник греческого "Олимпиакоса" Константинос Плиш ответил на вопрос о своей возможности представлять сборную Украины.

"У меня есть желание играть за сборную Украины. Но пока не складывается. Хотелось бы увидеть свой уровень на фоне украинских игроков. Если дадут шанс, то я готов за него ухватиться. Клуб хочет, чтобы я получил греческое гражданство.

Из представителей сборной Украины общались с Дмитрием Михайленко. Мы разговаривали на украинском языке. Тренер произвел очень хорошее впечатление. Больше с ним говорила мама. Я знал, что Дмитрий Станиславович работал ранее на Кипре с "Пафосом". Договорились, что я пришлю тренеру свои матчи, чтобы он мог оценить мой потенциал. Но это тренер 2006 года, а не 2007-го", - сказал Плиш.

Плиш родился в Греции, он является сыном украинских эмигрантов. При этом имеет украинский паспорт, хотя еще не заигран за наши юношеские сборные.

Сейчас Константинос играет за молодежную команду "Олимпиакоса" U-19.

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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Бураков
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