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Судаков - о критике сборной Украины: Давление чувствуется, но мы должны его принимать
Хавбек сине-желтых прокомментировал октябрьские матчи Лиги наций
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков высказался относительно результатов национальной команды в октябрьских матчах Лиги наций.
- Перед октябрьскими матчами было много критики сборной и тренерского штаба. Не чувствовалось какого-то слишком большого давления?
- Конечно, давление чувствуется, но это нормально, это футбол, здесь всегда давление, мы должны его принимать и делать все возможное, что от нас зависит, для положительного результата.
- На этих сборах был немного изменен состав сборной из-за травм многих основных игроков. Насколько быстро подстроились друг к другу?
- Всех ребят знаю, поэтому никаких проблем не было, все качественные и умные футболисты.
- На матче с чехами было много моментов, но к сожалению не удалось их реализовать. Чего не хватило по твоему мнению?
- Возможно, не хватило еще больше агрессивности в атаке.
- Как можешь оценить эти два матча для себя?
- Трудно себя оценивать, пусть за меня это сделают тренерский штаб, болельщики, эксперты.
- С кем было играть сложнее: с грузинами или чехами?
- Не могу выделить, для меня оба матча были тяжелые, - сказал Судаков.
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