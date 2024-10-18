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Судаков - о критике сборной Украины: Давление чувствуется, но мы должны его принимать

Национальная сборная Украины

Хавбек сине-желтых прокомментировал октябрьские матчи Лиги наций

Судаков - о критике сборной Украины: Давление чувствуется, но мы должны его принимать

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков высказался относительно результатов национальной команды в октябрьских матчах Лиги наций.

- Перед октябрьскими матчами было много критики сборной и тренерского штаба. Не чувствовалось какого-то слишком большого давления?

- Конечно, давление чувствуется, но это нормально, это футбол, здесь всегда давление, мы должны его принимать и делать все возможное, что от нас зависит, для положительного результата.

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- На этих сборах был немного изменен состав сборной из-за травм многих основных игроков. Насколько быстро подстроились друг к другу?

- Всех ребят знаю, поэтому никаких проблем не было, все качественные и умные футболисты.

- На матче с чехами было много моментов, но к сожалению не удалось их реализовать. Чего не хватило по твоему мнению?

- Возможно, не хватило еще больше агрессивности в атаке.

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- Как можешь оценить эти два матча для себя?

- Трудно себя оценивать, пусть за меня это сделают тренерский штаб, болельщики, эксперты.

- С кем было играть сложнее: с грузинами или чехами?

- Не могу выделить, для меня оба матча были тяжелые, - сказал Судаков.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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