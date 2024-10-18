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"Играли намного лучше", - Мирон Маркевич считает, что сборная Украины выходит из кризиса
Нужно побеждать в двух оставшихся матчах Лиги наций
Фото: ФК Карпати
Бывший главный тренер
Напомним, что наша команда обыграла Грузию 1:0 и разошлась миром с Чехией 1:1.
"Украинская команда играла намного лучше, чем в двух стартовых поединках. Особенно стоит отметить надежную игру наших в защите. В предыдущих двух матчах Украина хорошо атаковала, но плохо играла в обороне. А теперь наоборот: мы действовали без провалов в защите, зато не создали много голевых моментов. Будем откровенны, единственный гол Артем Довбик забил после того, как чехи сами привезли пенальти. Но все равно радует то, что команда Сергея Реброва медленно выходит из кризиса. По крайней мере ребята действовали с самоотдачей, чего не было в стартовых поединках.
Нам очень нужно набрать шесть очков в двух заключительных матчах. Другого варианта не существует. Украине эта задача вполне по силам. И не надо делать проблемы из того, что будем играть на выезде. Мы же все матчи фактически проводим на чужой территории. В ноябре, надеюсь, нам помогут Цыганков, Миколенко, Зинченко и другие игроки, которые сейчас травмированы", - сказал Маркевич.
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