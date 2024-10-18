  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Играли намного лучше", - Мирон Маркевич считает, что сборная Украины выходит из кризиса
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Играли намного лучше", - Мирон Маркевич считает, что сборная Украины выходит из кризиса

Национальная сборная Украины

Нужно побеждать в двух оставшихся матчах Лиги наций

"Играли намного лучше", - Мирон Маркевич считает, что сборная Украины выходит из кризиса

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил выступление национальной команды в октябрьских матчах Лиги наций.

Напомним, что наша команда обыграла Грузию 1:0 и разошлась миром с Чехией 1:1.

"Украинская команда играла намного лучше, чем в двух стартовых поединках. Особенно стоит отметить надежную игру наших в защите. В предыдущих двух матчах Украина хорошо атаковала, но плохо играла в обороне. А теперь наоборот: мы действовали без провалов в защите, зато не создали много голевых моментов. Будем откровенны, единственный гол Артем Довбик забил после того, как чехи сами привезли пенальти. Но все равно радует то, что команда Сергея Реброва медленно выходит из кризиса. По крайней мере ребята действовали с самоотдачей, чего не было в стартовых поединках.

Нам очень нужно набрать шесть очков в двух заключительных матчах. Другого варианта не существует. Украине эта задача вполне по силам. И не надо делать проблемы из того, что будем играть на выезде. Мы же все матчи фактически проводим на чужой территории. В ноябре, надеюсь, нам помогут Цыганков, Миколенко, Зинченко и другие игроки, которые сейчас травмированы", - сказал Маркевич.

По теме
yellow-arrow
Судаков - о критике сборной Украины: Давление чувствуется, но мы должны его принимать
yellow-arrow
Одноклубник Яремчука в Олимпиакосе хочет играть за сборную Украины
yellow-arrow
Гецко: Занять последнее место в группе Лиги наций будет большим позором для сборной Украины
Мирон Маркевич Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Експрес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
18.10.2024 в 19:45
57-річний пе.де.ра.ст жажа шукає "активного" друга... Але проблема в тому, що очко 10 см в діаметрі їх не цікавить... тому він прикидається юним фріком, щоб привернути до себе увагу... проживає в бєлгороді в казармі з кадирівцями, звідки гадить на українців та кращі команди УПЛ...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
18.10.2024 в 19:45
57-річний пе.де.ра.ст жажа шукає "активного" друга... Але проблема в тому, що очко 10 см в діаметрі їх не цікавить... тому він прикидається юним фріком, щоб привернути до себе увагу... проживає в бєлгороді в казармі з кадирівцями, звідки гадить на українців та кращі команди УПЛ...
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
18.10.2024 в 17:43
Мирон тупит не по деццки.. С холуем ермака риброффым сборная обречена на вылет в дивизион С.. Какие еще 6 очков нахрен?? Ты что Мирон пельменей несвежих переел??
Ответить
0
1
lectmarqu (Пловдив)
18.10.2024 в 17:28
Подивимося в листопаді як команда виповзає із кризи і яким місцем.
Ответить
0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
18.10.2024 в 19:44
Перепливай Тису в зворотню сторону !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости