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Посвятил татуировку вызову в сборную. Назаренко - о том, как его в сборной принимали

Национальная сборная Украины
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Поделился эмоциями после дебютного вояжа в лагерь сборной

Посвятил татуировку вызову в сборную. Назаренко - о том, как его в сборной принимали

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко поделился эмоциями после дебюта в сборной Украины.

Да, моя мечта осуществилась. Я очень, очень счастлив и именно так себе и представлял это. Я был уверен, что со временем я свою мечту осуществлю. Поэтому мне все понравилось, я очень счастлив.

Как тебя принимали в сборной?

Все. Ну, во-первых, так как я уже говорил, что вызвали очень интересно, потому что должен был быть в Днепре, а оказался в сборной. На вокзале, когда с ребятами уже встретился, то рассказал им все как есть, немножко посмеялись, пошутили. В общем приняли очень хорошо, очень классный коллектив в сборной. Все поздравили, все супер.

Ты знал, что ты дебютируешь именно в поединке с Грузией?

Нет, не знал.

Когда тебе об этом сказали?

Да мне не сказали. Я просто пошел разминаться, закончил, пришел, сел на скамейку и Сергей Станиславович сказал: 'Назик, давай'.

Твои эмоции? Все, что творилось внутри, поделились?

Все не передать словами, это такие эмоции были, которые я запомню на всю жизнь. Мурашки по коже и это было просто 'вау', что-то невероятное.

Насколько ты сильно волновался и на поле обуздал эмоции?

Когда переодевался, то ножки немножко тряслись, а когда вышел на поле, то все волнение прошло.

Ты доволен тем, как ты сыграл?

Трудно говорить, потому что я сыграл немного. Ребята говорят, когда мяч выбил, значит, все хорошо. Главное, что гол не привез. Поэтому здесь в таких матчах две минуты-три минуты они очень ценны, тем более это был дебют. Это была моя мечта, поэтому я был очень доволен любым временем.

Какие задачи ты себе ставил, уезжая в сборную. Что ты в голове сформулировал, какой была эта задача?

Сперва надо было успокоиться, а уже потом, когда волнение прошло, начал полностью концентрироваться на работе и каждый день, каждую тренировку отдавал всего себя. Чтобы это был не последний вызов, хочется закрепиться и ездить в сборную чаще.

Какую татуировку ты посвятил вызову в сборную?

Дата моего дебюта.

Вау. Где?

Тут на ноге. Не могу показать, она заклеена."

Напомним, что за сборную Украины Назаренко отыграл один матч; он вышел на поле в матче 3-го тура Лиги наций против сборной Грузии, заменив на 86-й минуте Михаила Мудрика. Добавим, что в октябрьских матчах Лиги Наций сборная Украины победила Грузию со счетом 1:0 и сыграла вничью с Чехией, 1:1.

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Источник:
polissyafc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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