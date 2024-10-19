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Посвятил татуировку вызову в сборную. Назаренко - о том, как его в сборной принимали
Поделился эмоциями после дебютного вояжа в лагерь сборной
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко поделился эмоциями после дебюта в сборной Украины.
Да, моя мечта осуществилась. Я очень, очень счастлив и именно так себе и представлял это. Я был уверен, что со временем я свою мечту осуществлю. Поэтому мне все понравилось, я очень счастлив.
Как тебя принимали в сборной?
Все. Ну, во-первых, так как я уже говорил, что вызвали очень интересно, потому что должен был быть в Днепре, а оказался в сборной. На вокзале, когда с ребятами уже встретился, то рассказал им все как есть, немножко посмеялись, пошутили. В общем приняли очень хорошо, очень классный коллектив в сборной. Все поздравили, все супер.
Ты знал, что ты дебютируешь именно в поединке с Грузией?
Нет, не знал.
Когда тебе об этом сказали?
Да мне не сказали. Я просто пошел разминаться, закончил, пришел, сел на скамейку и Сергей Станиславович сказал: 'Назик, давай'.
Твои эмоции? Все, что творилось внутри, поделились?
Все не передать словами, это такие эмоции были, которые я запомню на всю жизнь. Мурашки по коже и это было просто 'вау', что-то невероятное.
Насколько ты сильно волновался и на поле обуздал эмоции?
Когда переодевался, то ножки немножко тряслись, а когда вышел на поле, то все волнение прошло.
Ты доволен тем, как ты сыграл?
Трудно говорить, потому что я сыграл немного. Ребята говорят, когда мяч выбил, значит, все хорошо. Главное, что гол не привез. Поэтому здесь в таких матчах две минуты-три минуты они очень ценны, тем более это был дебют. Это была моя мечта, поэтому я был очень доволен любым временем.
Какие задачи ты себе ставил, уезжая в сборную. Что ты в голове сформулировал, какой была эта задача?
Сперва надо было успокоиться, а уже потом, когда волнение прошло, начал полностью концентрироваться на работе и каждый день, каждую тренировку отдавал всего себя. Чтобы это был не последний вызов, хочется закрепиться и ездить в сборную чаще.
Какую татуировку ты посвятил вызову в сборную?
Дата моего дебюта.
Вау. Где?
Тут на ноге. Не могу показать, она заклеена."
Напомним, что за сборную Украины Назаренко отыграл один матч; он вышел на поле в матче 3-го тура Лиги наций против сборной Грузии, заменив на 86-й минуте Михаила Мудрика. Добавим, что в октябрьских матчах Лиги Наций сборная Украины победила Грузию со счетом 1:0 и сыграла вничью с Чехией, 1:1.
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