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Назаренко - о травме Гуцуляка: Жуткий момент, очень страшный
Неприятный момент
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко рассказал о травме своего одноклубника Алексея Гуцуляка Александр Назаренко рассказал о травме своего одноклубника Алексея Гуцуляка, полученной в матче Лиги наций между сборными Украины и Чехией (1:1).
"Жуткий момент. Очень страшный. Там на скамейке было все очень видно и выглядело это не очень. Леха - боец, он пошел до конца, он не убрал голову.
Он настоящий волк, поэтому когда его выносили с поля, то было не очень смотреть на него. Но потом он после матча отписал и сказал, что все хорошо, скоро вернется. Желаем его скорейшего восстановления", - сказал Назаренко.
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