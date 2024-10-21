  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Назаренко - о травме Гуцуляка: Жуткий момент, очень страшный
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назаренко - о травме Гуцуляка: Жуткий момент, очень страшный

Национальная сборная Украины

Неприятный момент

Назаренко - о травме Гуцуляка: Жуткий момент, очень страшный

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко рассказал о травме своего одноклубника Алексея Гуцуляка Александр Назаренко рассказал о травме своего одноклубника Алексея Гуцуляка, полученной в матче Лиги наций между сборными Украины и Чехией (1:1).

"Жуткий момент. Очень страшный. Там на скамейке было все очень видно и выглядело это не очень. Леха - боец, он пошел до конца, он не убрал голову.

Он настоящий волк, поэтому когда его выносили с поля, то было не очень смотреть на него. Но потом он после матча отписал и сказал, что все хорошо, скоро вернется. Желаем его скорейшего восстановления", - сказал Назаренко.

По теме
yellow-arrow
Забарный: Очень у меня болит за последний матч сборной
yellow-arrow
Ашур - о травме Гуцуляка: Учитывая тот шок, который все получили от самого эпизода, обошлось все достаточно неплохо
yellow-arrow
Посвятил татуировку вызову в сборную. Назаренко - о том, как его в сборной принимали
Украина Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк травма Александр Назаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости