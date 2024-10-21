Назаренко - о травме Гуцуляка: Жуткий момент, очень страшный

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко рассказал о травме своего одноклубника Алексея Гуцуляка Александр Назаренко рассказал о травме своего одноклубника Алексея Гуцуляка, полученной в матче Лиги наций между сборными Украины и Чехией (1:1).

"Жуткий момент. Очень страшный. Там на скамейке было все очень видно и выглядело это не очень. Леха - боец, он пошел до конца, он не убрал голову.

Он настоящий волк, поэтому когда его выносили с поля, то было не очень смотреть на него. Но потом он после матча отписал и сказал, что все хорошо, скоро вернется. Желаем его скорейшего восстановления", - сказал Назаренко.