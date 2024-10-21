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Забарный: Очень у меня болит за последний матч сборной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Обидная ничья

Забарный: Очень у меня болит за последний матч сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный высказался о матчах национальной команды против Грузии (1:0) и Чехии (1:1) в Лиге наций.

"Эти матчи, в принципе, получились неплохие. Но очень у меня болит за последний поединок: не заработали три очка, они были очень важны для нас. Поэтому где-то есть немного разочарования. Будем уже ехать на следующие матчи и добывать их.

Взаимодействие в паре с Таловеровым в центре обороны? Неплохо. Максим, как по мне, очень хорошо справился, провел две хорошие игры. Он молодец", - сказал Забарный в эфире Youtube-канала Setanta Sports.

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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