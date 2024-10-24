Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.

После публикации предварительного реестра сборная Украины провела матчи Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1). Как следствие, наша команда опустилась в рейтинге на одну позицию и ныне находится на 25-й строчке.

Сине-желтые имеют 1552,37 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.

Соперники в группе В1 Лиги наций-2024/2025 занимают следующие места: Чехия - 45-я (+1), Албания - 65-я (+2), Грузия - 67-я (-1).

Рейтинг ФИФА на 24.10.2024