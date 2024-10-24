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Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА
Команда Сергея Реброва занимает 25-е место
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.
После публикации предварительного реестра сборная Украины провела матчи Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1). Как следствие, наша команда опустилась в рейтинге на одну позицию и ныне находится на 25-й строчке.
Сине-желтые имеют 1552,37 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.
Соперники в группе В1 Лиги наций-2024/2025 занимают следующие места: Чехия - 45-я (+1), Албания - 65-я (+2), Грузия - 67-я (-1).
Рейтинг ФИФА на 24.10.2024
- 1. Аргентина 1883,5
- 2. Франция 1859,85
- 3. Испания 1844,33
- 4. Англия 1807,83
- 5. Бразилия 1784,37
- 6. Бельгия 1761,27
- 7. Португалия 1752,68
- 8. Нидерланды 1748,24
- 9. Италия 1729,4
- 10. Колумбия 1724,37
- ...25. Украина 1552,37
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