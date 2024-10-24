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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины

Команда Сергея Реброва занимает 25-е место

Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных.

После публикации предварительного реестра сборная Украины провела матчи Лиги наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1). Как следствие, наша команда опустилась в рейтинге на одну позицию и ныне находится на 25-й строчке.

Сине-желтые имеют 1552,37 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.

Соперники в группе В1 Лиги наций-2024/2025 занимают следующие места: Чехия - 45-я (+1), Албания - 65-я (+2), Грузия - 67-я (-1).

Рейтинг ФИФА на 24.10.2024

  • 1. Аргентина 1883,5
  • 2. Франция 1859,85
  • 3. Испания 1844,33
  • 4. Англия 1807,83
  • 5. Бразилия 1784,37
  • 6. Бельгия 1761,27
  • 7. Португалия 1752,68
  • 8. Нидерланды 1748,24
  • 9. Италия 1729,4
  • 10. Колумбия 1724,37
  • ...25. Украина 1552,37

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Украина Рейтинг ФИФА
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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