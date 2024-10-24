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Дахновский: Не верю, что футболист из Вереса может попасть в сборную Украины
Интересное заявление
nkveres.com
Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский порассуждал на тему, можно ли из ровенской команд ы попасть в
"Если ты не играл за юношеские и молодежные сборные, то в национальную команду можно попасть, но в моем случае нет. Я не верю, что футболист из "Вереса" может попасть в национальную сборную. Это нужно сделать что-то невероятное.
Есть Кабаев, реально более сильный. Надо смотреть на вещи реально. Назовите мне футболистов, которые из команд 10-16 места УПЛ попали в сборную", – сказал Дахновский.
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