Дахновский: Не верю, что футболист из Вереса может попасть в сборную Украины

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский порассуждал на тему, можно ли из ровенской команд ы попасть в сборную Украины .

"Если ты не играл за юношеские и молодежные сборные, то в национальную команду можно попасть, но в моем случае нет. Я не верю, что футболист из "Вереса" может попасть в национальную сборную. Это нужно сделать что-то невероятное.

Есть Кабаев, реально более сильный. Надо смотреть на вещи реально. Назовите мне футболистов, которые из команд 10-16 места УПЛ попали в сборную", – сказал Дахновский.