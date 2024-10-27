"Хочется поддержать Реброва": Сачко - о выступлениях сборной Украины

Украинский специалист Василий Сачко поделился мыслями о выступлениях сборной Украины в Лиге наций. Напомним, после 4-х туров команда занимает последнее место в группе.

- Последнее место в квартете на Евро-2024, последняя позиция в группе на сегодня в Лиге наций - это результаты, которые не впечатляют, так скажем. Болельщики все активнее призывают Сергея Реброва уйти в отставку. Справедливы ли требования фанов в этой ситуации?

- Когда нет результата, то доза критики ощутимая идет на главного тренера, но для того, чтобы делать какие-то выводы нужно быть внутри команды. Мы понимаем, что уровень внутреннего чемпионата снизился, но ведь у нас есть игроки, которые играют за рубежом в хороших, известных клубах, на которых рассчитывает сборная. Ответственность ложится не только на тренера, но и на футболистов команды. Да, у нас есть лидеры, и Ребров в определенной степени зависим от этого. Также тренировать сборную и клуб - это разные вещи. За короткое время подготовить разных футболистов из разных чемпионатов - это задача не из легких, но Сергей Станиславович - опытный тренер и я бы не сказал, что придет кто-то другой и у нас появится Ямаль и Гризманн. Но результата нет и с этим нужно что-то делать.

- Ребров говорил, что готовит сборную к отбору на чемпионат мира 2026-го года и дал понять, что мировое первенство - это его главная задача. Да, время еще есть, но что кардинального он может изменить?

- У нас есть перспективная молодежь, строится новая команда, появляются новые игроки. Хочется поддержать Реброва, ведь перед ним стоит не простая задача - воюющая страна и падение уровня УПЛ. Мы верим, надеемся и на каждую новую игру забываем предыдущие неудачные игры. Выиграй две игры и, мне кажется, мы можем решить эти задачи. Но, если говорить о качестве игры, то есть проблемы в обороне, мало создаем в атаке, где-то что-то недорабатываем. Не только Ребров, но и весь тренерский штаб видит и знает об этом. Но надеемся, что следующие поединки изменят картинку игры и турнирное положение команды.

- Кстати, искусственный интеллект спрогнозировал, что мы выйдем на чемпионат мира-2026 и даже пройдем в плей-офф, но там уступим испанцам. Согласны с реальностью такого прогноза?

- Мы сейчас показываем нестабильную игру, но команда может играть дисциплинированно и отдаваться полностью ради победы. Не знаю об искусственном интеллекте, но сейчас все сборные умеют играть, обороняться, имеют индивидуально сильных лидеров. И у нас есть все это - есть талантливая молодежь, есть опытные игроки, есть футболисты, играющие в топ-клубах. Глядя на выступления молодежных сборных, мы там показываем не плохие результаты. То есть, есть откуда черпать ресурс, но нужно понять, что происходит внутри команды и пересмотреть подход к играм. Скажу так, что шансы всегда есть и надо верить, надо работать, анализировать ошибки, которые были допущены и решать задачи. Вся страна верит и солдаты на передовой находят возможность и смотрят, потому что это единственная радость, которая поддерживает их, кроме родных и близких.

- В октябрьских матча наша команда получила четыре очка, а в сентябрьских - ноль. И это при том, что куча игроков основного состава травмирована. Поэтому тренер вынужден "вливать свежую кровь". Кого бы стоило еще вызвать Реброву, на ваш взгляд?

- Есть главный тренер и его штаб. Он изнутри видит все проблемы и недостатки, я уверен. Некоторые ошибки они обязательно проанализируют. Кем усилиться? На мой взгляд, нашей сборной не хватает в достаточном количестве креативных футболистов в достаточном количестве, таких, как Рыкун и Назаренко. У нас один-два футболиста выпадает и мы имеем проблемы. Это влияет на результат, поэтому нашей сборной не хватает креатива в середине поля. У нас есть мощные нападающие, Довбик и Яремчук, которые нуждаются в поставке мяча в штрафную площадь.