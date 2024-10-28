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Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины в двух последних матчах Лиги наций
Они все еще есть
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Президент УАФ Андрей Шевченко поделился ожиданиями двух последних матчей
"Во-первых, мы два матча играем на выезде. Мы понимаем, что все шансы есть у сборной для того, чтобы хорошо закончить этот год.
Я думаю, что нужно очень серьезно готовиться. Поэтому наши шансы – мы будем играть", – сказал президент УАФ в комментарии Youtube-каналу УПЛ ТВ.
После матчей четвертого тура турнира сборная Украины занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, имея в активе 4 очка.
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