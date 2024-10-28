Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины в двух последних матчах Лиги наций

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился ожиданиями двух последних матчей сборной Украины против команд Грузии и Албании в Лиге наций.

"Во-первых, мы два матча играем на выезде. Мы понимаем, что все шансы есть у сборной для того, чтобы хорошо закончить этот год.

Я думаю, что нужно очень серьезно готовиться. Поэтому наши шансы – мы будем играть", – сказал президент УАФ в комментарии Youtube-каналу УПЛ ТВ.