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Журналист: Европейский клуб хотел Реброва и предлагал тренеру большие деньги

Национальная сборная Украины
Обновлено

Речь идет о Лудогорце

Журналист: Европейский клуб хотел Реброва и предлагал тренеру большие деньги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров имел предложение от европейского клуба.

По данным журналиста и комментатора Михаила Спиваковского, у тренера приглашали в болгарский "Лудогорец".

"Я знаю, что "Лудогорец" очень серьезно интересовался Ребровым и предлагал ему большие деньги", – сказал Спиваковский.

О каком временном отрезке идет речь, журналист не уточнил, однако можно предположить, что это была вторая половина сентября этого года, когда "Лудогорец" искал главного тренера.

В итоге, болгарскую команду принял хорватский специалист Игорь Йовичевич, который в свое время тренировал "Шахтер". Ребров же остается главным тренером сборной Украины.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
29.10.2024 в 18:16
Непонятно зачем журналисты дают такую новость чтобы поднять авторитет Реброва в Украине. Сборная заняла последнее место в группе на Евро, а сейчас мы в ЛН тоже последними идем, хуже тренера представить невозможно, но УАФ и Реброву пофик, у них все по плану.
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Комментарии 6
MaximSK (Киев)
29.10.2024 в 18:16
Непонятно зачем журналисты дают такую новость чтобы поднять авторитет Реброва в Украине. Сборная заняла последнее место в группе на Евро, а сейчас мы в ЛН тоже последними идем, хуже тренера представить невозможно, но УАФ и Реброву пофик, у них все по плану.
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Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 18:37
Звісно, результати головної команди не дуже втішні. Є в цьому і провина головного тренера. Але, давайте хоч іноді бути реалістами. Чого ви очікуєте від збірної? Чи усвідомлюєте ви те, що футбол в Україні в жопі? Чи усвідомлюєте ви те, що футбол в Європі давно вирівнявся? Чи усвідомлюєте ви те, що ветерани пішли, а на заміну їм приходять гравці класу "мудрик", вершники без голови? Талановиті, але розпіарені і, що саме головне - розбещені великими грошима? Подумайте.А Ребров - системний тренер. Я сподіваюсь, результат буде. Але, не сьогодні, а в найближчий рік.
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MaximSK (Киев)
29.10.2024 в 18:51
В сборной нет результата, но и нет игры, за счет чего мы сможем в следующем году резко прибавить непонятно. Нельзя сказать, что поражения от румын, албанцев и чехов были случайными, все было по делу. Как по мне сборная резко деградировала после начало войны и назначения Реброва
 
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Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 18:59
А що, початок війни і призначення Реброва співпали? Не треба ось тут мені маніпулювати.
 
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tekutiev (донецк,Украина)
29.10.2024 в 19:35
твой шляпаренко лучше?системный тренер ребров уже показал себя во всей красе на чемпионате Европы и лиге наций.дайте ему время и он себя покажет.подождите ещё годик.
 
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oda1979 (Запорожье)
29.10.2024 в 18:16
Больше, чем платит УАФ? Пахнет пидежем
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