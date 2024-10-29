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Журналист: Европейский клуб хотел Реброва и предлагал тренеру большие деньги
Речь идет о Лудогорце
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер
По данным журналиста и комментатора Михаила Спиваковского, у тренера приглашали в болгарский "Лудогорец".
"Я знаю, что "Лудогорец" очень серьезно интересовался Ребровым и предлагал ему большие деньги", – сказал Спиваковский.
О каком временном отрезке идет речь, журналист не уточнил, однако можно предположить, что это была вторая половина сентября этого года, когда "Лудогорец" искал главного тренера.
В итоге, болгарскую команду
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