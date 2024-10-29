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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известен первый футболист сборной Украины, которого Ребров вызвал на ноябрьский сбор

Национальная сборная Украины

И это не Лунин

Стало известен первый футболист сборной Украины, которого Ребров вызвал на ноябрьский сбор

Getty Images

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров начал вызывать футболистов для предстоящих ноябрьских матчей в Лиге наций.

Одним из первых вызов на сбор национальной команды получил голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что сборная Украины проведет два заключительных матча в группе 1 Лиги B. Наша команда 16 ноября сыграет с Грузией, а 19 ноября – с Албанией. Оба матча подопечные Реброва проведут на выезде.

После четырех сыгранных туров, Украина занимает четвертое место, имея в своем активе 4 балла. Напрямую в Лигу А выйдет только победитель группы. Команда, которая займет второе место, попадет в плей-оф.

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Источник:
СЛ Бенфіка
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.10.2024 в 18:58
Луніна взагалі треба забути.
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.10.2024 в 18:58
Луніна взагалі треба забути.
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0
1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
29.10.2024 в 19:54
З якого дива? Третій у номінації кращого голкіпера світу.
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0
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