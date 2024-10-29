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Стало известен первый футболист сборной Украины, которого Ребров вызвал на ноябрьский сбор
И это не Лунин
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Главный тренер
Одним из первых вызов на сбор национальной команды получил голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Напомним, что сборная Украины проведет два заключительных матча в группе 1 Лиги B. Наша команда 16 ноября сыграет с Грузией, а 19 ноября – с Албанией. Оба матча подопечные Реброва проведут на выезде.
После четырех сыгранных туров, Украина занимает четвертое место, имея в своем активе 4 балла. Напрямую в Лигу А выйдет только победитель группы. Команда, которая займет второе место, попадет в плей-оф.
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