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УАФ обнародовала информацию о билетах на гостевой матч Украины с Грузией
Стоимость одного пропуска - 30 грузинских лари
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
УАФ опубликовала информацию о билетах на гостевой матч сборной Украины против Грузии в рамках 5-го тура Лиги наций-2024/25.
Игра пройдет 16 ноября в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
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Продажа билетов для украинских болельщиков будет осуществляться после персонального запроса на электронную почту ticketing_Geo_Ukr@uafmarketing.com.ua. Запросы будут приниматься с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по киевскому времени.
В запросе указывать количество билетов, которое вы хотели бы приобрести (максимум - четыре), имена и фамилии латинскими буквами всех посетителей и скрин первой страницы паспорта каждого болельщика.
Тикеты будут продаваться только в украинские сектора. Стоимость одного билета - 30 грузинских лари (450 грн ориентировочно).
Каждый запрос будет обрабатываться индивидуально. Просьба не делиться информацией, которую вы получите в электронной переписке, с посторонними лицами во избежание подделок билетов.
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