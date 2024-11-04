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Национальная сборная Украины

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УАФ обнародовала информацию о билетах на гостевой матч Украины с Грузией

Национальная сборная Украины

Стоимость одного пропуска - 30 грузинских лари

УАФ обнародовала информацию о билетах на гостевой матч Украины с Грузией

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

УАФ опубликовала информацию о билетах на гостевой матч сборной Украины против Грузии в рамках 5-го тура Лиги наций-2024/25.

Игра пройдет 16 ноября в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

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Продажа билетов для украинских болельщиков будет осуществляться после персонального запроса на электронную почту ticketing_Geo_Ukr@uafmarketing.com.ua. Запросы будут приниматься с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по киевскому времени.

В запросе указывать количество билетов, которое вы хотели бы приобрести (максимум - четыре), имена и фамилии латинскими буквами всех посетителей и скрин первой страницы паспорта каждого болельщика.

Тикеты будут продаваться только в украинские сектора. Стоимость одного билета - 30 грузинских лари (450 грн ориентировочно).

Каждый запрос будет обрабатываться индивидуально. Просьба не делиться информацией, которую вы получите в электронной переписке, с посторонними лицами во избежание подделок билетов.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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