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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант

Национальная сборная Украины
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Ребров огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор. Есть один дебютант

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, которых он вызвал на ноябрьские поединки Лиги наций-2024/2025.

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В основной список вошли 25 исполнителей, еще семь игроков попали в резервный.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык, Тарас Степаненко, Даниил Сикан (все - "Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (оба - "Динамо" Киев).

Добавим, что в ноябре сборная Украины проведет два выездных матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 16 ноября в 5-м туре сине-желтые в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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