Украинские болельщики выкупили всю квоту билетов на выездной матч с Грузией

Вся квота для украинских болельщиков на матч 5-го тура группового этапа Лиги наций Грузия – Украина была продана. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Ассоциация отмечает, что запросы, отправленные 4 ноября до 18:00 по киевскому времени, получат ответ завтра. После 18 часов запросы уже не принимаются.

Напомним, что матч состоится 16 ноября в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena.

Сборная Украины после 4-х туров в своей группе занимает последнее место, имея в активе 4 очка.