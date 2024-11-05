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Украинские болельщики выкупили всю квоту билетов на выездной матч с Грузией
Матч состоится 16 ноября в Батуми
twitter.com/staderennais
Вся квота для украинских болельщиков на матч 5-го тура группового этапа
Ассоциация отмечает, что запросы, отправленные 4 ноября до 18:00 по киевскому времени, получат ответ завтра. После 18 часов запросы уже не принимаются.
Напомним, что матч состоится 16 ноября в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena.
Сборная Украины после 4-х туров в своей группе занимает последнее место, имея в активе 4 очка.
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