Грозный: Возможны различные нюансы, которые Ребров учитывает, но не говорит о них

Украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал список игроков, вызванных в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций.

"У нас есть главный тренер, отвечающий за результат. Мое видение – нам не нужно критиковать. Он со своим штабом проводит большую и незаметную для большинства работу. Это учет деталей – в частности, индивидуальное общение с игроками, как проходит восстановление после травм, кто играет, кто нет, кого тренер лучше знает.

Или составляющая в клубе – вот Довбик забивает в "Роме", но у них не все хорошо в команде. Психологическая составляющая тоже важна.

Ярмоленко не вызывали – может, сам Андрей сказал, что смысла сидеть в его возрасте нет никакого. Если Цыганков здоров, то он, скорее всего, делает на поле. Да и Гуцуляк постоянно играет, Назаренко тоже.

Это все большие профессионалы, они разговаривают. Я как тренер это знаю – тоже со своими игроками разговаривал, когда не ставил их, например, в стартовый состав. С каждым обязательно разговор.

В опорной зоне есть опытные Сидорчук и Степаненко, но они стали реже играть. А Бражко с Калюжным постоянно играют. Конечно, побеседовали и с ними. Уверен, что Ребров звонил Сергею и пожелал, чтобы он играл за "Вестерло". Так же и Степаненко. Это просто обстановка.

У Зинченко также нет игровой практики, там конкуренция довольно большая. Но он напротив вызывается. Почему? Потому что тренер понимает, что он может закрыть несколько позиций. Я видел бы его в центральном треугольнике – но там перебор игроков. Невозможно подумать, что Шапаренко или Судаков не будут играть. Плюс есть универсалы, то же Крыськив.

Универсальные игроки в защите – Матвиенко, Миколенко. Поэтому, возможно, действительно нет смысла звать из МЛС Сватка, который не будет играть. Но он в резервном списке, потому что еще два матча на этой неделе – кто-то, не дай Бог, может получить повреждение. И место еще есть 26-е.

Не вызвали Сикана – но 4 нападающих многовато. Или Буяльского нет – потому что Ярмолюк и Крыськив уже вызваны на эту позицию. Ярмолюк мало играет, но вызвали, чтобы знакомиться со сборной. Это на перспективу.

У Мудрика мало практики. Но, слушайте, я удивлен, что он ее вообще столько имеет при такой конкуренции в "Челси". Кабаева нет – объективно, маловероятно, что он будет играть в стартовом составе. Мне Владислав нравится, но ему, как и Ярмоленко, нужно проявить себя с "Ференцварошем". Чтобы Ребров сказал: "А нет, они нужны". От них все зависит.

Возможны различные нюансы, которые Ребров учитывает, но не говорит о них.

Конечно, вам, журналистам, было бы легче, если бы Ребров озвучивал то, что я только что сказал. Но он не будет говорить, потому что уже живет двумя матчами, которые хочет выиграть. Он уже мыслями там находится. Это я могу говорить", - сказал Грозный.