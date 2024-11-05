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Национальная сборная Украины

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УАФ огласила план национальной сборной Украины на сбор в ноябре

Национальная сборная Украины
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Сбор начнется в понедельник, 11 ноября

УАФ огласила план национальной сборной Украины на сбор в ноябре

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Вчера главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал состав команды на ноябрьские поединки Лиги наций-2024/2025.

Краткосрочный сбор "сине-желтых" начнется в понедельник, 11 ноября в турецкой Анталии. В Турции украинцы будут готовиться к 15 ноября, после чего делегация переберется в Батуми.

В этот же день запланированы предматчевые медиаактивности, а 16 ноября сборная Украины сыграет гостевой матч против Грузии на местном стадионе Adjara Bet Arena (начало встречи – в 19:00 по киевскому времени).

На следующий день, 17 ноября сборная Украины переберется в албанскую Тирану. 18 ноября команда проведет предматчевую тренировку, а Сергей Ребров и один из игроков пообщаются с прессой.

19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1 Албания – Украина (начало встречи – в 21:45 по киевскому времени).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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