УАФ огласила план национальной сборной Украины на сбор в ноябре

Вчера главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал состав команды на ноябрьские поединки Лиги наций-2024/2025.

Краткосрочный сбор "сине-желтых" начнется в понедельник, 11 ноября в турецкой Анталии. В Турции украинцы будут готовиться к 15 ноября, после чего делегация переберется в Батуми.

В этот же день запланированы предматчевые медиаактивности, а 16 ноября сборная Украины сыграет гостевой матч против Грузии на местном стадионе Adjara Bet Arena (начало встречи – в 19:00 по киевскому времени).

На следующий день, 17 ноября сборная Украины переберется в албанскую Тирану. 18 ноября команда проведет предматчевую тренировку, а Сергей Ребров и один из игроков пообщаются с прессой.

19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1 Албания – Украина (начало встречи – в 21:45 по киевскому времени).