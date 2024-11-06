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Цыганык: Ризнык должен быть в сборной. Лунин провалился, Трубин провалился, у Бущана нет игровой практики в команде
Комментатор сделал свой выбор на вратарскую позицию
Журналист заявил, что кипер должен быть в основном списке, а не в резервном, и вообще первым номером "сине-желтых".
“Я реально считаю Ризныка сейчас лучшим вратарем Украины. И он должен находиться в сборной. Лунин провалился, Трубин провалился, у Бущана нет игровой практики в команде. Ризнык играет здорово, к нему претензий нет. Я не понимаю почему он не в сборной. Это должен быть первый номер конкретно на эти два матча Лиги наций”.
“Присмотритесь к нему специалисты и болельщики. Мне он очень нравиться. Считаю, что этот футболист может долго играть в "Шахтере", как Андрей Пятов. Очень хороший голкипер. С реакцией, игрой ногами… Все умеет”, – сказал журналист в эфире своего YouTube-канала.
С 2021 года Ризнык принимал участие в четырех матчах национального коллектива.
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