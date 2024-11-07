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Национальная сборная Украины

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Один из лидеров сборной Украины не поможет ей в ближайших матчах Лиги наций

Национальная сборная Украины
Обновлено

Серьезная потеря для национальной команды

Один из лидеров сборной Украины не поможет ей в ближайших матчах Лиги наций

UA-Футбол / Автор - Оксана Васильєва

Новина українською

Согласно информации от ТаТоТаке, Виктор Цыганков не поможет главной команде в матчах Лиги наций против Грузии и Албании.

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Сообщается, что 26-летний вингер "Жироны" еще не успел восстановиться после надрыва задней поверхности бедра. Последнее сканирование МРТ показало, что Цыганкову нужна как минимум одна неделя восстановления для полноценных нагрузок в общей группе.

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Добавим, что в этом сезоне Виктор Цыганков провел 8 матчей за "Жирону", в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

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Национальная сборная Украины Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Андрей Журба
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