Один из лидеров сборной Украины не поможет в ближайших матчах Лиги наций

Согласно информации от ТаТоТаке, Виктор Цыганков не поможет главной команде в матчах Лиги наций против Грузии и Албании.

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Сообщается, что 26-летний вингер "Жироны" еще не успел восстановиться после надрыва задней поверхности бедра. Последнее сканирование МРТ показало, что Цыганкову нужна как минимум одна неделя восстановления для полноценных нагрузок в общей группе.

Добавим, что в этом сезоне Виктор Цыганков провел 8 матчей за "Жирону", в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.