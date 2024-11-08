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"У меня уже нет мандража, как у Назаренко". Ярмолюк - о дебютном вызове в сборную

Национальная сборная Украины

С телефоном тоже все в порядке

"У меня уже нет мандража, как у Назаренко". Ярмолюк - о дебютном вызове в сборную

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Албании.

- Егор, поздравляем с первым вызовом в национальную сборную!

- Спасибо за поздравления! Конечно, эмоции были положительные. Очень доволен этим и очень жду возможности попасть в лагерь сборной.

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- Как ты узнал о таком важном шаге вперед в международной карьере и что почувствовал?

- О вызове мне сообщил администратор сборной. Сейчас готовлюсь к очередному матчу в клубе и жду поездки в сборную.

- Хорошо тебе знакомый Александр Назаренко признался, что едва без телефона не остался, когда узнал о вызове в сборную? У тебя ничего не падало, не разбивалось?

- Нет, такого не было. С моим телефоном все в порядке. У меня уже нет мандража, как у Назаренко. Все спокойно.

- С Сергеем Ребровым или другими тренерами сборной еще не общался?

- Еще нет. Наверное, это произойдет уже непосредственно, когда приеду в сборную.

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- Второй сбор подряд в национальную команду вызывают новых игроков. Как считаешь, пришло время обновления или это следствие не слишком удачных результатов в Лиге Наций?

- Трудно сказать. Кого вызвать, решает исключительно тренер. Я со своей стороны, счастлив своему вызову, и буду радоваться, если будет подтягиваться молодежь, - рассказал Ярмолюк.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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