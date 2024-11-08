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"У меня уже нет мандража, как у Назаренко". Ярмолюк - о дебютном вызове в сборную
С телефоном тоже все в порядке
Фото: УАФ
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк поделился эмоциями от дебютного вызова в национальную сборную Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Албании.
- Егор, поздравляем с первым вызовом в национальную сборную!
- Спасибо за поздравления! Конечно, эмоции были положительные. Очень доволен этим и очень жду возможности попасть в лагерь сборной.
- Как ты узнал о таком важном шаге вперед в международной карьере и что почувствовал?
- О вызове мне сообщил администратор сборной. Сейчас готовлюсь к очередному матчу в клубе и жду поездки в сборную.
- Хорошо тебе знакомый Александр Назаренко признался, что едва без телефона не остался, когда узнал о вызове в сборную? У тебя ничего не падало, не разбивалось?
- Нет, такого не было. С моим телефоном все в порядке. У меня уже нет мандража, как у Назаренко. Все спокойно.
- С Сергеем Ребровым или другими тренерами сборной еще не общался?
- Еще нет. Наверное, это произойдет уже непосредственно, когда приеду в сборную.
- Второй сбор подряд в национальную команду вызывают новых игроков. Как считаешь, пришло время обновления или это следствие не слишком удачных результатов в Лиге Наций?
- Трудно сказать. Кого вызвать, решает исключительно тренер. Я со своей стороны, счастлив своему вызову, и буду радоваться, если будет подтягиваться молодежь, - рассказал Ярмолюк.
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