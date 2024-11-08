  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Цыганков не поможет сборной в ноябрських матчах. УАФ сообщила, кто его заменит
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганков не поможет сборной в ноябрських матчах. УАФ сообщила, кто его заменит

Национальная сборная Украины

Вынужденная замена

Цыганков не поможет сборной в ноябрських матчах. УАФ сообщила, кто его заменит

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым решил заменить полузащитника испанской "Жироны" Виктора Цыганкова, который не сможет помочь команде в ноябрьских матчах, хавбеком киевского "Динамо" Виталием Буяльским.

Ранее сообщалось, что Цыганков еще не успел восстановиться после надрыва задней поверхности бедра.

В октябрьских матчах Украины с Грузией и Чехией Буяльский не провел на поле ни одной минуты.

Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два выездных матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 16 ноября в 5-м туре сине-желтые в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.

По теме
yellow-arrow
"У меня уже нет мандража, как у Назаренко". Ярмолюк - о дебютном вызове в сборную
yellow-arrow
Один из лидеров сборной Украины не поможет ей в ближайших матчах Лиги наций
yellow-arrow
Цыганык: Ризнык должен быть в сборной. Лунин провалился, Трубин провалился, у Бущана нет игровой практики в команде
Украина Виталий Буяльский Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости