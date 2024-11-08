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Цыганков не поможет сборной в ноябрських матчах. УАФ сообщила, кто его заменит
Вынужденная замена
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым решил заменить полузащитника испанской "Жироны" Виктора Цыганкова, который не сможет помочь команде в ноябрьских матчах, хавбеком киевского "Динамо" Виталием Буяльским.
Ранее сообщалось, что Цыганков еще не успел восстановиться после надрыва задней поверхности бедра.
В октябрьских матчах Украины с Грузией и Чехией Буяльский не провел на поле ни одной минуты.
Напомним, в ноябре сборная Украины проведет два выездных матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 16 ноября в 5-м туре сине-желтые в Батуми на AdjaraBet Arena сойдутся с Грузией, а 19 ноября в 6-м туре в Тиране на стадионе Air Albania сыграют против Албании.
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