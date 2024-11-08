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Сидорчук: Если бы не было Лиги Наций - возможно, мы бы не увидели таких ребят, как Калюжный

Национальная сборная Украины

Плюсы можно найти везде

Сидорчук: Если бы не было Лиги Наций - возможно, мы бы не увидели таких ребят, как Калюжный

Фото: УАФ

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Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук оценил дебют своего коллеги по амплуа Ивана Калюжного Сергей Сидорчук оценил дебют своего коллеги по амплуа Ивана Калюжного в составе сборной Украины.

"Такие парни, как Калюжный, наоборот показывают: неважно, где ты играешь, неважно, какой турнир - ты играешь за сборную Украины и ты должен сыграть те матчи, которые тебе дали, как последний раз.

Думаю, что это сыграет в будущем на пользу сборной, потому что если бы не было таких турниров, как Лига Наций - возможно, мы и не увидели таких ребят, как Калюжный. Это большой плюс, что они появляются, и что показывают то, что футболка национальной сборной - приоритет", - сказал Сидорчук.

Напомним, Калюжный принял участие в октябрьских матчах "сине-желтых" в Лиге наций против национальных команд Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Бураков
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