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Сидорчук: Я понимаю, почему меня не вызывают в сборную Украины
Игрока не вызван на ноябрьские матчи
Фото: УАФ
Украинский опорный полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал, как отнесся к невызову в сборную Украины на ноябрьские матчи в Лиге наций.
"Каждый игрок мечтает играть за национальную сборную - и неважно, сколько тебе лет. Я читал интервью Тараса, где он говорил, что пока он играет на профессиональном уровне, то для него важно играть за сборную, несмотря на то, сколько ему лет. Это очень правильные слова, как футболиста и как человека.
А что касается вызовов или "невызовов" в сборную, то если все идет через коммуникацию, да, тебе может не понравиться "невызов" в сборную, но если коммуникация есть, то все дается легче. Лично я понимаю, почему именно меня не вызывают, потому что я сейчас потерял место в основе своего клуба", - сказал Сидорчук.
Напомним, в ноябре сборная Украины сыграет против Грузии и Албании. Матчи состоятся 16 и 19 ноября соответственно.
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