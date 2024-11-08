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Албания объявила состав на матч Лиги наций против Украины
Ну и против Чехии
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сборная Албании объявила заявку команды на два последних матча в группе B1
Вратари: Томас Стракоша, Эльхан Кастрати, Ален Шерри и Симон Симони
Защитники: Иван Баллиу, Эльсеид Хисай, Марио Митай, Анди Хадрой, Адриан Исмаджли, Берат Гимшити, Арлинд Аджети, Мараш Кумбулла и Энеа Михай
Полузащитники: Юлбер Рамадани, Кристьян Аслани, Амир Абраши, Казим Лачи, Фета Фетаи, Джасир Асани, Таулант Сефери, Недим Байрами, Арбер Ходжа и Кейди Баре
Нападающие: Эрнест Мучи, Индрит Тучи, Мирлинд Даку, Мирто Узуни и Рей Манаж
Отмечается, что сбор игроков начнется в воскресенье в Тиране, а официальная подготовка начнется в понедельник.
Напомним, что в нашей группе Лиги наций идет на 3-м месте, имея в активе 6 очков.
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