Албания объявила состав на матч Лиги наций против Украины

Сборная Албании объявила заявку команды на два последних матча в группе B1 Лиги наций против Чехии (16 ноября) и Украины (19 ноября).

Вратари: Томас Стракоша, Эльхан Кастрати, Ален Шерри и Симон Симони

Защитники: Иван Баллиу, Эльсеид Хисай, Марио Митай, Анди Хадрой, Адриан Исмаджли, Берат Гимшити, Арлинд Аджети, Мараш Кумбулла и Энеа Михай

Полузащитники: Юлбер Рамадани, Кристьян Аслани, Амир Абраши, Казим Лачи, Фета Фетаи, Джасир Асани, Таулант Сефери, Недим Байрами, Арбер Ходжа и Кейди Баре

Нападающие: Эрнест Мучи, Индрит Тучи, Мирлинд Даку, Мирто Узуни и Рей Манаж

Отмечается, что сбор игроков начнется в воскресенье в Тиране, а официальная подготовка начнется в понедельник.

Напомним, что в нашей группе Лиги наций идет на 3-м месте, имея в активе 6 очков.