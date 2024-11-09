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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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В заявке сборной произошла замена на вратарской позиции. Известна причина

Национальная сборная Украины
Обновлено

Семья на первом месте

В заявке сборной произошла замена на вратарской позиции. Известна причина

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Вратарь "Реала" Андрей Лунин не сможет помочь команде в ноябрьских матчах из-за семейных обстоятельств. Его заменит кипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

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Футболист "горняков" 4 раза играл в поединках национального коллектива (трижды – в спаррингах). Единственную официальную встречу он провел в Лиге наций УЕФА 2022/23.

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В октябре Дмитрий находился на скамейке запасных во время матча против Грузии (1:0). В ноябре прошлого года Ризнык также наблюдал за партнерами по команде со скамьи, когда подопечные Реброва расписали ничью с итальянцами (0:0).

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Андрей Лунин Дмитрий Ризнык
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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