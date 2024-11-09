В заявке сборной произошла замена на вратарской позиции

Вратарь "Реала" не сможет помочь команде в ноябрьских матчах из-за семейных обстоятельств. Его заменит кипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

Футболист "горняков" 4 раза играл в поединках национального коллектива (трижды – в спаррингах). Единственную официальную встречу он провел в Лиге наций УЕФА 2022/23.

В октябре Дмитрий находился на скамейке запасных во время матча против Грузии (1:0). В ноябре прошлого года Ризнык также наблюдал за партнерами по команде со скамьи, когда подопечные Реброва расписали ничью с итальянцами (0:0).