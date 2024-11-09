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"Я с тобой": Лунин намекнул, почему пропустит матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Семейные обстоятельства

"Я с тобой": Лунин намекнул, почему пропустит матчи сборной Украины

Фото: instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Стало известно, что голкипер Андрей Лунин не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах из-за "семейных обстоятельств". Об этом сообщила УАФ.

На своей Instagram-странице Андрей опубликовал пост, посвященный победе "Реала" над "Осасуной" (4:0). В нем же футболист поддержал жену Анастасию, которая, похоже, заболела.

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"Хороший результат. Рад за посещаемость. И это для тебя, моя любовь, @a.nastasica. Странно не видеть тебя на стадионе, но здоровье - это прежде всего!!!! Я с тобой", - написал Лунин.

Скорее всего, под "семейными обстоятельствами" подразумевается именно болезнь супруги Андрея Лунина.

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Украина Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Лунін в Інстаграм
Опубликовал: Виктор Иванчук
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